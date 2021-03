Nuoto, gli Esordienti dell’H20 Sport impegnati a Vasto

Nell’ultimo weekend sono arrivati riscontri positivi per l’H2O Sport anche dalla categoria Esordienti B impegnata nella prima prova classifica nazionale nella piscina di Vasto, gestita dall’H2O Sport del presidente Massimo Tucci.

I ragazzi allenati a da Paolo Di Lullo e Fabrizio Cinquina hanno mostrato grandi progressi tecnici e cronometrici vediamo nel dettaglio i risultati.

Nella sezione maschile nati nel 2010-2011 dominatore della giornata è stato Ilario Menna che vince i 100 dorso con uno strepitoso 1’22”9 e i 100 rana con il crono di 1’33”7. Medaglia d’argento per Armando Stefano Alfieri nei 100 dorso 1’33”0 e quarta posizione nella gara dei 100 rana chiusa con il crono di 1’49”2. Simone Sallese si è ben disimpegnato nei 50 farfalla dove ha centrato il bronzo in 46”7 e nei 100 dorso completati in 1’43”5. Giuseppe Graziani ha migliorato i suoi personali nei 50 stile (44”9) e nei 100 dorso (1’50”8).

Nella sezione femminile (2011/2012) Aurora Giuliano è quarta nei 50 stile con il crono di 38”6 e sesta nei 100 rana (2’02”5). Hanno migliorato i propri personali Sofia Sciulli nei 50 stile (51”) e 100 rana (2’23”6) e Sofia Carusi nei 50 stile (54”3) e 100 rana (2’24”0).

Questo il commento del presidente Tucci: “ Questi risultati ci rendono molto soddisfatti. I nostri ragazzi hanno primeggiato anche in Abruzzo e stanno crescendo gara dopo gara e siamo sicuri che hanno il talento per togliersi ancora tante soddisfazioni in futuro. Ringrazio i nostri tecnici e tutto lo staff per il grande lavoro che stanno facendo e soprattutto i genitori dei bambini che hanno creduto nel nuoto e ci stanno supportando. La pandemia ci ha messo in serie difficoltà in quanto le piscine hanno costi fissi altissimi e stiamo facendo un grande sforzo economico per tenere aperti gli impianti solo per i settori agonistici, ma per un associazione come la nostra che ha 23 anni di storia, era necessario dare a tutti i nostri giovani un forte messaggio di speranza e di futuro.“

Fonte ufficio stampa