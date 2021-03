Il Covid spegne il sorriso della professoressa Concetta Terzano

Il Covid ha spento anche il sorriso della professoressa Concetta Terzano, 71 anni, di Montelongo. Un lutto che non ha colpito solo la comunità del piccolo centro bassomolisano. La professoressa Terzano ha insegnato per anni, prima di andare in pensiero, nella scuola media di San Giuliano di Puglia. Ha vissuto anche gli attimi terribili del 31 ottobre del 2002 che per tutti rappresenta una tragedia immane. Quel giorno crollò la scuola dopo una forte scossa di terremoto. Persero la vita 27 bambini e una maestra.

Sulla pagina facebook della professoressa Terzano messaggi di grande affetto. La ricordano per la sua cordialità, generosità, professionalità. Persona sempre misurata. Una perdita che provoca sconcerto e dolore.