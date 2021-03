Donna deceduta al San Timoteo, eseguita l’autopsia

58 second read

Su disposizione della Procura di Larino, è stata eseguita oggi l’autopsia sulla salma di una 63enne, la donna deceduta la scorsa settimana nel reparto di Medicina interna dell’ospedale San Timoteo di Termoli. L’accertamento irripetibile dopo la denuncia dei familiari presentata ai carabinieri della compagnia di Termoli. Mercoledì scorso i militari dell’Arma di via Brasile avevano sequestrato la cartella clinica e ora la salma della signora è in attesa del nulla osta per la sepoltura. L’esame è stato effettuato dai medici legali dell’ateneo di Foggia.