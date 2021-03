Covid, bollettino tragico: 8 morti. 7 i ricoveri, 72 positivi. A Termoli il numero più alto di contagi

Il Covid continua a mietere vittime in Molise. l’ultimo bollettino Asrem è tragico, con 8 decessi, al Cardarelli, nelle ultime 48 ore. In Malattie infettive sono deceduti 5 pazienti: una donna di 80 anni di Campobasso, una 83enne di Guglionesi, una donna di 91 anni di San Giuliano di Puglia, un 75enne di Termoli e un uomo di Montelongo di 81 anni. Tre le vittime che erano ricoverate in Terapia intensiva: una donna di 71 anni di Montelongo, un 62enne di Campobasso e un uomo di Termoli di 76 anni. 7 i ricoveri , tutti in Malattie infettive del Cardarelli ed un trasferimento dall’Area grigia del San Timoteo di Termoli al Neuromed. Due i pazienti dimessi da Infettivi. I nuovi positivi sono 72 sugli 860 tamponi processati. A Termoli si registra il numero più alto di nuovi casi: 11. Seguono Jelsi con 10, Fornelli con 9, 7 casi a Isernia, 5 a Larino, 4 a Santa Croce di Magliano e Venafro. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal Covid. Nessun nuovo contagio a Campobasso. I guariti sono 58. Resta alta la pressione sugli ospedali. Al Cardarelli i ricoverati sono 77 di cui 67 in Infettivi e 10 in Terapia intensiva, 29 al San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise e 11 al Neuromed di Pozzilli. Le persone decedute dall’inizio della pandemia sono 395, gli attualmente positivi 1585, i guariti in totale sono 9.491. Prosegue intanto la campagna vaccinale, con la somministrazione di 35136 dosi, di cui 30497 Pfizer, 4569 AstraZeneca e 70 Moderna.