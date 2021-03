Calcio, Serie D, Campobasso pronto per il recupero di domenica contro la Recanatese.

Week end di recuperi nel girone F. La Lnd, a ragione veduta, ha deciso di sfruttare il turno di sosta, previsto da calendario, per recuperare diverse gare in tutto lo stivale. Vastogirardi ed Fc Matese in campo sabato, domenica tocca al Campobasso.

I lupi ricevono a Selvapiana la Recanatese per il recupero dell’undicesima giornata. I canarini, inseriti dagli addetti ai lavori come papabili per la vittoria del campionato, registrano una classifica preoccupante con appena 25 in 17 gare giocate. Le problematiche covid, i tanti recuperi, il cambio di allenatore (Pagliari in luogo di Giampaolo) tutte componenti che hanno sicuramente influito sul rendimento della squadra. Appena due vittorie per la Recanatese nelle ultime 8 gare di campionato. A Selvapiana arriva una squadra che ha messo da parte ogni tipo di ambizione, per calarsi con le unghie nella lotta salvezza. Il Campobasso deve tornare al successo, il recupero può essere un trampolino di lancio per allungare in classifica e ristabilire le distanze dal Notaresco. Gli abruzzesi, sono a meno 1 dai rossoblu, con una gara in più.

Mister Cudini non potrà contare su Bontà e Fabbriani squalificati dal giudice sportivo per recidività in ammonizione, al loro posto spazio a Martino nel ruolo di terzino destro e Tenkorang in luogo del capitano. A dire il vero Cudini potrebbe anche utilizzare Zammarchi nel ruolo di mezz’ala di centrocampo, posizione già occupata nel corso della stagione. In attacco ballottaggio tra Cogliati e Rossetti, con il secondo leggermente favorito, in compagnia di Esposito e Vitali. La rabbia per gli episodi sfavorevoli di Montegiorgio, deve essere riversata sul campo di casa, con calma e concentrazione massima per maturare 3 punti davvero importanti.