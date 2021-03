Calcio, Serie D, anticipo al sabato per Vastogirardi ed FC Matese. I molisani ricevono il Tolentino

Sabato in anticipo, al Di Tella, il Vastogirardi riceve il Tolentino. Situazione meteo ristabilita in altissimo Molise, dopo le precipitazioni nevose di inizio settimana. Gialloblu alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Serie di successi mai ottenuta in stagione, a testimonianza di uno stato di forma importante degli uomini di Prosperi. La classifica vede il Vastogirardi al quinto posto con due lunghezze di ritardo dal Cynthialbalonga, che ha giocato due gare in più. Sognare in grande non costa nulla e la sfida con i marchigiani può certificare definitivamente l’obiettivo stagionale: la salvezza. Occhio agli avversari, il Tolentino nonostante il passo falso di domenica a Giulianova, è stato capace nell’ultimo mese di superare il Campobasso e imporre lo stop al Notaresco. Gara difficile, i marchigiani sono tra le squadre più in forma del girone F.

Sabato in campo anche l’Fc Matese, a Piedimonte arriva il Giulianova. 17 punti su 21 a disposizione nelle ultime 7 giornate per gli uomini di Urbano, dalla ripresa, dopo lo stop dovuto ai casi di positività al covid, l’Fc Matese ha cambiato decisamente passo con una media da vertice della classifica. L’appuntamento contro i giallorossi di Bitetto è senza dubbio il più importante di questo periodo. Galesio e compagni sono stati capaci di uscire dalla zona play out, con una super serie positiva, ora c’è bisogno di vincere in casa contro una diretta concorrente. Il Giulianova, terz’ultimo, grazie ai due successi consecutivi contro Agnonese e Tolentino, ha infuocato la lotta play out. Per i matesini l’occasione è propizia per allungare le distanze da una diretta concorrente per la salvezza.

Settimana di allenamenti in casa Agnonese. Nessuna gara in programma nel week end, il recupero contro il Porto Sant’Elpidio è slittato a mercoledì prossimo 17 marzo, confermato anche il rinvio della sfida contro il Pineto di domenica. Per quanto riguarda il recupero di mercoledì, difficile che la situazione covid in casa dei marchigiani si possa risolvere già tra una settimana, ecco perché con grande probabilità l’Olympia tornerà in campo domenica 21 nel derby del Di Tella contro il Vastogirardi.