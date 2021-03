Anni ’20, parte il nuovo programma Rai con due agnonesi nella produzione

Share on Twitter

Questa sera, alle 21:20 su Rai 2, debutterà il nuovo programma di informazione “Anni ’20“. Il magazine settimanale condotto da Francesca Parisella vanterà nella squadra della produzione anche due famosi agnonesi.

Si tratta di Danilo Di Nucci e Salvatore Cerimele che, nella cittadina altomolisana, gestiscono uno studio fotografico chiamato “Le Iridi Digitali“.

“Anni ’20” si propone di raccontare lo spaccato contemporaneo di questo decennio tramite interviste, inchieste e reportage. L’apporto dei due film-maker di Agnone darà sicuramente un tono innovativo alla narrazione del programma.

Di Nucci e Cerimele avevano già collaborato in passato per la Rai, prendendo parte alle rubriche di programmi quali “La Vita in Diretta Estate” e “Kilimangiaro“.