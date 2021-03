Termoli, iniziate le vaccinazioni nell’ospedale da campo

L’ospedale da campo realizzato dalla croce rossa è diventato di fatto un centro per le vaccinazioni contro il Covid. Da questa mattina e per un tempo indefinito operatori della Croce Rossa, del San Timoteo e della Protezione Civile al lavoro per somministrare il vaccino agli over 80 ma c’è la massima disponibilità ad allargare il raggio d’azione. In pochissimo tempo le tende sono state predisposte per garantire questo nuovo servizio inizialmente non previsto, c’è un’area di accoglienza e di triage, l’area per le vaccinazioni e un’altra tenda per permettere ai pazienti di attendere eventuali reazioni al vaccino. Solo nella giornata di oggi previste 250 vaccinazioni.

“Di concerto con l’ospedale siamo operativi da questa mattina e procederemo ad oltranza, potremo garantire con le forze a disposizione, un numero di vaccinazioni 4/5 volte superiore a quello che stavano effettuando al San Timoteo”, sono le parole del coordinatore dell’ospedale da campo, Alessandro Serafini, della Croce Rossa.

Negli operatori provienienti da ogni parte d’Italia la voglia di aiutare di aiutare chi ha bisogno, di regalare un sorriso a chi ha gli occhi pieni di paura. C’è chi ha lasciato il proprio impiego per venire a Termoli.

Sul volto degli anziani non mancano però sorriso, vaccinarsi lascia un po’ alle spalle la paura di un anno insopportabile di pandemia.