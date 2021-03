46 second read

Terapie intensive, in Molise posti occupati sono 67 per cento. E’ il dato più alto d’Italia

In Molise la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva, rispetto al totale di quelli disponibili, e’ pari al 67%. Si tratta del dato più alto d’Italia. E’ quanto emerge dall’elaborazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sulla base della rilevazione giornaliera del ministero della Salute. La percentuale nazionale e’ 31%. Nell’area ‘non critica’ la percentuale dei posti letto occupati e’ 45%, 35% quella nazionale.