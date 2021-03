Partito a Termoli lo screening di massa, oggi 307 tamponi tutti negativi

E’ iniziato questa mattina a Termoli, presso la sede della Misericordia, lo screening di massa su base volontaria e gratuito, voluto dal Comune di Termoli per cercare di arginare l’escalation di contagi da Covid-19.

Si tratta della prima tranche. Numerosi cittadini si sono messi in fila con le auto per sottoporsi al tampone antigenico.

Nei giorni scorsi sono stati stilati gli elenchi di quanti hanno aderito e sono stati suddivisi in gruppi. Oggi il test è stato effettuato dal primo gruppo. Entro domenica saranno sottoposti a tampone i primi 7 gruppi.

Oggi sono stati eseguiti 307 tamponi che sono risultati tutti negativi.

Si ricorda che per sottoporsi allo screening è necessario presentare il modulo già scaricato, compilato e stampato al momento della registrazione. Per chi non lo avesse ancora fatto, è possibile scaricare il documento sul sito del comune di Termoli.

L’iniziativa si è resa possibile grazie all’impegno di volontari e infermieri della Misericordia con la collaborazione del Cives. Soddisfatta l’amministrazione comunale.