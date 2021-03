Il Centro socio educativo “Raggio di Luce” di Trivento compie 10 anni. Era il 7 marzo 2011 quando ha iniziato le sue attività e, in questi giorni, il centro socio educativo “Raggio di Luce” dell’Associazione di volontariato “Cielo e Terra” celebra dieci anni. “Per questa occasione i programmi volevano essere ben altri- fa sapere il presidente Maria Mastroiavoco – già un anno fa ci si stava preparando alla celebrazione di questo evento, tuttavia la Pandemia ha messo in pausa in maniera cruenta i progetti celebrativi e ha mostrato ancora una volta l’importanza del lavoro svolto che richiama alla frequenza della struttura socio educativa i suoi utenti che a questo punto avendone scoperto i benefici non potrebbero più rinunciarvi. “Raggio di Luce” ospita ogni giorno i diversamente abili dell’area del Medio Trigno che nella struttura socio educativa hanno trovato uno spazio per socializzare, creare, condividere e crescere. La struttura assicura ai propri utenti la specifica e continua assistenza, nonché interventi socio–educativi personalizzati, con attività sempre innovative e stimolanti che vanno dalla stimolazione cognitiva alla creazione artistica, dai laboratori di manualità, ai laboratori musicali e informatici, dal teatro all’ ortoterapia per promuovere la fiducia in se stessi e lo sviluppo di competenze per il vivere sociale, senza dimenticare il supporto pratico e psicologico alle famiglie degli utenti. “Era il 2011 – racconta Maria Mastroiacovo – quando il centro socio educativo Raggio di luce ha aperto le sue porte ai ragazzi, un’impresa coraggiosa nata dai bisogni più profondi delle famiglie dall’atteggiamento fattivo degli stessi che con poco hanno messo su qualcosa di incredibile, sono dieci anni che questo rito si ripete tutti i giorni. Il viaggio non è stato facile, ma l’averci creduto sempre fino in fondo ha permesso di andare sempre avanti e c’è chi è partito con noi e chi si è aggiunto durante il percorso. Negli anni si sono susseguiti aiuti e solidarietà che ci hanno permesso di crescere e offrire servizi sempre più adatti alle esigenze mutevoli dei ragazzi. Sono numerosi gli operatori e soprattutto i volontari che negli anni hanno donato il proprio tempo a questa realtà e non da ultimo i rappresentati delle istituzioni locali e regionali che mai hanno dimenticato l’importanza di questo contesto. Con la speranza viva di ritornare alla normalità quotidiana – chiude Mastroiacovo – le attività proseguono con un’altra veste, con l’ausilio della tecnologia, con i contatti a distanza e le turnazioni, ma senza smettere neanche stavolta di crederci”.