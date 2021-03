Creative Tourism Network: il Comune di Termoli presenta la candidatura

Share on Twitter

Proporre un nuovo tipo di turismo sul territorio improntato sulla creatività, rendere protagonisti coloro che scelgono una specifica meta consentendogli di interagire con i residenti. Il Comune di Termoli, tramite l’assessorato al Turismo, ha presentato la propria candidatura per entrare a far parte della rete “Creative Tourism Network”.

Il CNT, così è conosciuto tra gli addetti ai lavori, è nato nel 2010 come organizzazione internazionale responsabile dello sviluppo creativo in tutto il mondo. L’intento è promuovere destinazioni di tutti i tipi che soddisfino la domanda dei viaggiatori alla ricerca di esperienze uniche creando anche una catena di valore nel territorio.

“Abbiamo presentato la candidatura – ha spiegato l’assessore al Turismo del Comune di Termoli Michele Barile – per inserire la nostra città in nuovi percorsi che propongono mete all’insegna della creatività e attraverso il turismo esperienziale. In sostanza si tratta di un circuito che consente ai viaggiatori di apprendere la cultura del posto partecipando ad attività creative direttamente con i residenti”.

A tutte le destinazioni ricomprese all’interno del circuito del CNT viene conferito il sigillo di “Creative Friendly Destinations”.