Covid, i sindaci del Molise chiedono l’adozione di un nuovo protocollo per le cure domiciliari

Oltre novanta sindaci molisani hanno scritto hanno scritto al ministro della Salute Speranza e a tutte le istituzioni interessate per sollecitare l’adozione di un nuovo protocollo per le terapie domiciliari destinate ai malati di Covid.

“Le linee guida del Ministero della Salute della “vigile attesa” circa il trattamento domiciliare del contagio da Covid-19 risulterebbero poco adeguate – si legge nella nota – come evidenziato anche da una recente sentenza del Tar Lazio che con un’ordinanza cautelare ha sospeso l’efficacia della nota Aifa del 9 dicembre 2020 recante “principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare” nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. Il “Comitato di Scopo per il diritto alla cura tempestiva domiciliare nell’epidemia di Covid”, formato da medici e specialisti italiani propone un diverso protocollo per le cure domiciliari dei pazienti – proseguono i sindaci – Quindi In virtù di quanto esposto, chiediamo con urgenza di valutare la possibilità di adottare attuare un diverso protocollo per le terapie domiciliari dei pazienti Covid (sollecitando in tal senso anche le autorità centrali); protocollo terapeutico che si ritiene più efficace rispetto a quello attuale”, hanno concluso i sindaci.