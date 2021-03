Calcio, Serie D, domenica il Campobasso cerca l’allungo in classifica. Vastogirardi in campo sabato al Di Tella

Il Campobasso ha sul suo cammino un’occasione troppo invitante per non poter essere sfruttata: cioè dare uno strappo alla classifica e staccare il Notaresco per allungare a più quattro. Tutti fermi o quasi mentre i lupi proveranno sornioni a prendere le distanze dalla seconda e anche dalla terza. Per Cudini i soliti problemi alla formazione: fuori Piga, Brenci, Bontà e Fabbriani. I primi due per infortunio, il capitano per squalifica e Fabbriani per squalifica. De Angelis sta cercando un vice portiere di Raccichini del 2002. D’altronde la logica impone di non modificare la situazione se le cose finora sono andate per il verso giusto. Dunque, il ds rossoblu è al lavoro: il mercato di quarta serie ha anche ricevuto una proroga di un mese. Sarà aperto, quindi fino al 31 marzo. Per Brenci il recupero si annuncia abbastanza lungo – ricordiamo infortunio alla schiena, ma anche lo staff sanitario rossoblu preferisce proseguire la terapia piuttosto che restituire il giocatore al tecnico con tutti i rischi del caso. Cudini ragiona una giornata alla volta. In queste situazioni e con le giornate che si assottigliano la partita successiva è quella dell’anno: sarà cosi domenica contro i marchigiani, ma anche in quelle che completeranno il mese di marzo abbastanza impegnativo per i rossoblu. Risultato atipico quello di domenica per il Campobasso abituato a segnare con grande costanza: il migliore attacco rimane quello dei campobassani che in diciannove gare giocate hanno anche registrato lo 0-0 in due circostanze. Dunque, i quarantuno gol all’attivo sono stati segnati in diciassette partite.

Domenica torneo al riposo come da calendario riformulato. Si approfitta per giocare alcuni recuperi: non solo Campobasso – Recanatese. In corso d’opera si aggiunge anche quello del Vastogirardi che oggi si sarebbe dovuto confrontare con il Tolentino. La perturbazione che ha depositato neve sull’alto Molise ha fatto spostare la gara di qualche giorno: si giocherà, infatti, sabato prossimo tredici marzo quando pure le condizioni climatiche si annunciano migliori. Anche per il Vastogirardi la prospettiva è di quelle da non perdere: in caso di vittoria, alto molisani quarti a trentasei punti, a meno sei dal secondo posto. Numeri da capogiro per una squadra partita per salvarsi e che continua a stupire tutti gli addetti ai lavori.

Il compito di agganciare i play out per Agnone e Porto Sant’Elpidio sembra non di facile fattibilità: a proposito i problemi covid dei marchigiani hanno stabilito il rinvio della gara di oggi contro l’Agnone rimandata al diciassette marzo prossimo, cioè fra una settimana. Mentre domenica si giocherà regolarmente Porto Sant’Elpidio – Montegiorgio. La dirigenza granata ha voluto far sentire la propria voce dopo settimane di silenzio stampa: la squadra sembra viva, ma non in grado di vincere una partita. Fra sfortuna e condizione fisica non ottimale, i granata di Di Rosa non riescono proprio a svoltare la situazione. L’aspetto preoccupante è che il distacco continua ad essere corposo: lo stesso Giulianova appare in una forma invidiabile. In grossa difficoltà il Fiuggi che, tuttavia, ad oggi conserva un margine importante dalle ultime della classe.