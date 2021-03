Appello di Giovanna Grignoli: “Vaccinazioni subito anche per chi si occupa di persone con sindrome di down, altrimenti Casa Nostra resterà chiusa”

Il Centro diurno Casa Nostra di Campobasso, che da anni si occupa con qualità, abnegazione, amore e tanti sacrifici delle persone con Sindrome di down, resterà chiuso fino a quando il personale che è a stretto contatto con i disabili non verrà messo in sicurezza contro il Covid. A dirlo e metterlo nero su bianco è Giovanna Grignoli, presidente dell’associazione persone Down del capoluogo. Ha scritto direttamente ai vertici di Asrem, Regione e Comune e agli assessori competenti.

Una sollecitazione reiterata, perchè già presentata a dicembre scorso, poi a febbraio e, ancora, qualche giorno fa a Toma e Azienda Sanitaria.

In sostanza le prenotazioni per vaccinare le persone con sindrome di down dai 16 anni in su è attiva, ma non per i cosiddetti caregiver nè per i genitori, gli operatori ed educatori che ogni giorno sono a stretto contatto con loro.

“Una vaccinazione – ha spiegato Giovanna Grignoli – assolutamente indispensabile perchè le persone che frequentano le strutture semiresidenziali non hanno l’autonomia di calcolare appieno il rischio di contagio e dunque di rispettare le regole di prevenzione. La continuità di partecipazione agli interventi-socio educativi per le persone down – ha rimarcato – è fondamentale per mantenere un equilibrio sano e la mancata frequenza dei centri diurni ha messo a dura prova il loro stato di salute. Dal Ministero alla disabilità hanno ribadito che è fondamentale mettere in sicurezza anche il personale che opera con i diversamente abili e – ha aggiunto Grignoli – in altre regioni già avviene”.

Ritiene ciò un passo doveroso, umano, civile, solidaristico nei confronti di chi ha già un danno congenito. Di qui la richiesta alle istituzioni, nell’ambito delle competenze, di intervenire e risolvere il problema evidenziato.