Vaccinazione anti-Covid: partono le somministrazioni delle seconde dosi ad Agnone

La campagna di vaccinazione anti-Covid era partita, per i cittadini altomolisani, ad Agnone lo scorso 21 febbraio. In quella data, erano state somministrate 120 dosi del vaccino Pfizer.

Alcuni minuti fa, dal Comune di Agnone è arrivata la comunicazione della data di richiamo per la somministrazione della seconda dose del siero ai soggetti che avevano ricevuto per primi il vaccino: “L’Amministrazione comunale di Agnone comunica che la campagna di vaccinazioni proseguirà a Palazzo San Francesco domenica 14 marzo 2021.

In quella data dovranno recarsi presso il punto vaccinale unicamente i soggetti ai quali è stata inoculata la prima dose del vaccino Pfizer il 21 febbraio scorso. Ogni assistito è pregato di presentarsi nella stessa fascia oraria in cui è avvenuta la prima somministrazione. Ai soggetti in questione sarà inoculata la seconda dose di vaccino, in modo da completare il ciclo di somministrazioni.”