50 second read

50 second read

50 second read

Strutture mobili per nuovi posti di terapia intensiva, lavori in fase di ultimazione

Share on Twitter

Share on Facebook

“I lavori per la realizzazione di tre strutture mobili sanitarie “per 10 posti di terapia intensiva all’ospedale Cardarelli di Campobasso, 10 al San Timoteo di Termoli e 6 al Veneziale di Isernia sono in corso di ultimazione”. Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione, Donato Toma, nel corso dell’informativa al Consiglio regionale sulla situazione Covid in Molise. A Campobasso la consegna dei lavori era prevista il 3 marzo, ma “e’ slittata presumibilmente a meta’ mese”.