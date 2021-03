San Timoteo, Roberti: “Ora i concorsi, ci batteremo per il potenziamento dell’ospedale”

In una nota ufficiale il sindaco di Termoli Francesco Roberti sollecita l’Asrem a individuare il prima possibile un dirigente facente funzione, per il tempo strettamente necessario a espletare le procedure del relativo concorso. Allo stesso modo si chiede all’Asrem di emanare anche gli avvisi di concorso per dirigenti delle Unità operative complesse attualmente presenti nell’ospedale San Timoteo, oltre agli avvisi di concorso per medici specialisti e altro personale sanitario indispensabile per garantire servizi e cure efficienti ed efficaci. “Come centrodestra al Comune di Termoli vigileremo che ciò sia attuato e che l’esistente quantomeno venga conservato e potenziato nella nuova programmazione sanitaria” ha concluso Roberti