San Timoteo: la Direzione Medica diventa complessa, ripristinata autonomia decisionale

E’ una rivoluzione quella che riguarda il San Timoteo di Termoli. Perchè il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano ha firmato una delibera con cui da maggior peso alla direzione medica del presidio sanitario. La deliberazione riguarda sia l’ospedale di Termoli che quello di Isernia e rappresenta una svolta in termini di organizzazione sanitaria, il punto di partenza per un nuovo inizio. Il documento amministrativo è il numero 217 ed è stato firmato ieri 8 marzo: modifica, in sostanza, l’atto aziendale approvato nel 2018 che aveva ridotto a unità semplici molte specialità del San Timoteo e del Veneziale, trasformati in Spoke, con il Cardarelli centro Hub di riferimento. La nuova deliberazione, invece istituisce la Struttura Complessa della Direzione Medica dell’ospedale di Termoli dando il via di fatto a una maggiore funzionalità rispetto all’organizzazione interna dell’ospedale, restituendo al San Timoteo responsabilità decisionale. L’intervento riorganizzativo deciso dall’Asrem è stato motivato “con l’estrema urgenza di superare le criticità evidenziate dal verbale degli ispettori del Ministero, che dopo la visita del 27 e 28 gennaio, avevano raccomandato tra le azioni di miglioramento proprio “l’adozione di modelli oeprativi per la gestione delle attività di Direzione Medica di Presidio orientati al governo della qualità e della sicurezza delle cure”. Un’esigenza che si è resa ancora più evidente nell’attuale fase pandemica da Covid 19, con la necessità di rafforzare così la governance degli ospedali regionali. Ciascuna struttura ospedaliera avrà dunque una propria Direzione Medica, con la Direzione Sanitaria aziendale che avrà invece funzione di coordinamento. La Direzione medica complessa avrà dunque autonomia nella gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie. La notizia è stata appresa con soddisfazione dai sanitari, perchè finalmente ci sarà una figura di coordinamento sempre presente, in grado di dare risposte immediate alle eventuali emergenze. La decisione potrebbe aprire la strada anche a un potenziamento dei reparti. Soddisfatto anche il sindaco Francesco Roberti per una decisione attesa da tempo e per la quale tutti i sindaci del territorio si sono battuti negli ultimi tempi: “Attraverso questo provvedimento la gestione della sanità tornerà centrale in Basso Molise” ha commentato.