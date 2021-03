La polizia stradale di Isernia e Agnone aderiscono alla Campagna europea “Cinture di sicurezza”

Anche in provincia di Isernia le pattuglie della Polizia Stradale del capoluogo e del Distaccamento di Agnone parteciperanno attivamente a questi servizi.

Per l’intera settimana, chiunque si metterà alla guida delle direttrici europee sarà pertanto conscio che, in ogni Paese che attraverserà, il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e degli altri sistemi di ritenuta verrà costantemente monitorato.

A tal fine la Polizia Stradale, che rappresenta l’Italia in ROADPOL, ha predisposto, sull’intero territorio nazionale, per tutto il periodo in questione, sulle ventiquattro ore, mirati controlli, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale.