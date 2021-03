La lunga storia d’amore di Angelo e Rosa Civico, Trivento sulla rete ammiraglia della Rai. I centenari Angelo e Rosa hanno brindato gli 80 anni di vita matrimoniale, che cade precisamente il prossimo 23 ottobre, sotto i riflettori del programma pomeridiano di Rai 1 “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. La storia dei coniugi di Trivento, che da poco hanno superato il Covid-19, è andata alla ribalta nazionale. Presente anche il sindaco Pasquale Corallo che, a chiusura del servizio, ha fatto dono alla longeva coppia di un mazzo di fiori, “i nostri Angelo e Rosa – ha detto il sindaco Corallo – con la loro storia d’amore sono diventati un manifesto di speranza per tutto il Paese, perché come loro la nostra nazione possa superare la pandemia e ripartire per recuperare presto le tappe perse. Faccio ancora una volta gli auguri ad Angelo e Rosa – conclude Corallo – e che sia di buon auspicio per tutti noi”.