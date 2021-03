Isernia, partito il punto-vaccini all’Auditoriun

Share on Twitter

Aveva già preso a funzionare da ieri, ma questa mattina i carabinieri, con il sindaco e il direttore generale dell’asrem hanno tenuto una conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa. Si tratta dell’avvio del secondo punto vaccini della città di Isernia, ubicato all’auditorium, messo a disposizione dal comune. Un punto di somministrazione gestito direttamente al servizio sanitario dei Carabinieri, con la collaborazione del personale dell’Asrem. E da ieri vengono vaccinati a Isernia tutti i carabinieri che prestano servizio in Molise, alla fine del periodo riservato all’Arma, la struttura dovrebbe continuare a funzionare per trasformarsi nel secondo punto vaccini di Isernia a disposizione della popolazione della provincia altomolisana.