Il blog di Vincenzo Ferro: Breve storia del Molise per chi non conosce il nostro paese

Il nostro Molise

Quando noi,

c’incontreremo,

il passato,

tornerà.

Sempre in te,

ci fu il ricordo,

la nostr’aula

t’era nel cuor.

Quante volte

hai tu sognato,

alla campana,

di rientrar.

Rammenti sempre,

quell’appello,

la sua eco,

risenti ancor.

Ma or,

ma or,

non sei più,

quello d’ allor.

Il tuo banco,

è sempre là,

com’un tempo,

tant’anni fa.

Ma tu,

ma tu,

sei un ricordo,

e nulla più.

Vincenzo Ferro

Il legame con il Molise per Vincenzo Ferro è noto a molti. L’imprenditore molisano sul suo blog ha raccontato del suo Molise sotto tutti i punti di vista. Clicca sul link per la sua ultima pubblicazione: https://www.vincenzoferro.it/articoli/breve-storia-del-molise-per-chi-non-conosce-il-nostro-passato/