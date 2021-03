Furgone in bilico sul ponte dopo schianto contro il guardrail: passeggeri salvati dai vigili del fuoco

Un furgone si è schiantato contro le barriere di protezione del viadotto Petrara, all’altezza di contrada Porticone a Termoli. Il mezzo è rimasto sospeso in bilico nel vuoto, prima del decisivo intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo le due persone all’interno dell’abitacolo, che hanno riportate feriti lievi e tanto spavento. L’incidente è avvenuto questa mattina prima delle 7 per cause da accertare, ma è probabile che abbia influito l’asfalto reso viscido dalla pioggia.