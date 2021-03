Covid, la protesta di infermieri e Oss a partita Iva: Asrem inadempiente

Share on Twitter

Share on Facebook

Consiglio regionale in riunione. In apertura dei lavori una relazione alluvionale del presidente della Regione Toma sulla gestione della pandemia. Documento tecnico chiesto da Toma all’Azienda Sanitaria regionale prima dell’ispezione ministeriale, una lista, un lunghissimo elenco di atti messi in campo dai soggetti coinvolti nella gestione della pandemia e che, a giudizio delle opposizioni, sono la certificazione del fallimento della Regione, dei vertici Asrem e della Struttura commissariale.

L’avvio dei lavori è stato preceduto dalla protesta di infermieri e operatori socio sanitari che, sfidando la pioggia battente, hanno portato per l’ennesima volta le proprie doglianze davanti palazzo D’Aimmo. Si tratta dei soggetti contrattualizzati a partita iva. Un mese fa la mozione del consiglio regionale che all’unanimità impegnava l’Azienda Sanitaria alla contrattualizzazione a tempo determinato e con garanzie piene. Da allora non è successo nulla. Per questo è scattata la protesta.

Dal sindacato arriva una critica durissima: è inconcepibile che non si dia esecuzione a un atto del Consiglio regionale. O va a casa questo consiglio, oppure i vertici dell’Asrem, questa la conclusione.