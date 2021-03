Covid, a febbraio il record delle vittime in Molise: 84 morti, dato mai cosi alto

Vittime del covid in Italia e in Molise, i dati sono perfettamente in linea. In Italia appena superati i 100mila morti su 3 milioni di persone che hanno avuto il Covid, sono il 3,3 per cento. In regione i morti sono stati ad oggi 380 su 11.238 positivi, sempre il 3,3 per cento.

Ma quanto hanno inciso gli effetti della pandemia sulla mortalità? Ecco i dati appena pubblicati dall’Istat riferiti al 2020. In Italia i morti complessivi dell’anno appena passato (e dunque non solo dovuti al covid ma anche a tutte le altre cause) sono stati poco più di 746mila con un incremento, rispetto ai 5 anni precedenti, del 15,6 per cento. In Molise l’incidenza del covid sulla mortalità è molto più bassa. Le vittime dello scorso anno in regione sono state 4.127 con un incremento del 5,9 rispetto agli anni precedenti. Poco più basso in provincia di Campobasso, 5,1, più alto in quella di Isernia, 7,8.

Il trend come è noto è stato però negli ultimi mesi in costante crescita tanto che il record assoluto dei decessi in Molise si è registrato nel mese appena passato. A febbraio 84 morti, il dato più alto di sempre nel mese tra l’altro più corto. Superato anche il dato di novembre scorso che era, fino a qualche giorno fa, quello più alto con 80 deceduti.

Il dato della mortalità è tra l’altro l’unico che resta in aumento osservando l’andamento della pandemia in regione nelle ultime settimane. Unico dato negativo in mezzo agli altri che sono tutti in miglioramento, seppure in modo molto contenuto. Nella settimana appena trascorsa meno positivi rispetto ai sette giorni precedenti: da 583 contagiati a 484, con il tasso di positività in calo dal 10,9 al 9,2. Scendono anche i ricoverati, da 61 a 52, e aumentano i guariti (da 512 a 560). Resta negativo solo il dato dei decessi: 10 in più in una settimana (da 16 a 26).