Covid, 2 decessi riportati nel bollettino Asrem, 87 positivi e 86 guariti. Muore anche un 68enne di Montorio ricoverato in Campania

Tornano a salire i contagi in Molise. Sono 87 i nuovi casi con il numero più alto di Campobasso: 14. 13 i positivi di Santa Croce di Magliano, 9 di Termoli, 8 di Isernia. Nel resto dei comuni interessati numeri più bassi. Sono 86 i guariti, di cui 17 di Campobasso e 14 di Termoli.1183 i tamponi processati nelle ultime ore. Tasso di positività al 7,3%. in Italia è al 5,7.

2 i decessi riportati nel bollettino dell’Asrem: un 79enne di Frosolone, che era nell’area grigia del Pronto soccorso di Isernia e un uomo di 82 anni di Isernia, deceduto in casa. E’ morto anche un 68enne di Montorio nei Frentani che era stato trasferito nell’ospedale di Ariano Irpino. Lo ha comunicato il sindaco Nino Ponte sulla sua pagina facebook. Sono 381 le vittime del Covid da inizio pandemia.

11 i ricoveri, di cui 4 in Malattie infettive del Cardarelli e 7 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli. 6 i dimessi: uno da Infettivi dell’ospedale di Campobasso e 5 da Subintensiva del Gemelli Molise. 5 i trasferimenti di cui 4 fuori regione: 3 a Foggia e uno a Roma. L’altro in Rianimazione a Campobasso

Sono 83 i pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 13 in Rianimazione e 70 in Malattie infettive; 24 sono al San Timoteo, 4 al Gemelli Molise e 12 al Neuromed.

Sono 1602 gli attualmente positivi.