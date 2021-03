Calcio, Serie D, rinvio per i recuperi di Vastogirardi ed Fc Matese, si gioca sabato. Olympia Agnonese a riposo dopo un tour de force Neve in alto molise, non si gioca domani il recupero contro il Tolentino

Successo da sballo per il Vastogirardi capace di espugnare il difficile campo di Rieti. Una magia del capitano Sergio Ruggieri, all’ultimo respiro, lancia i gialloblu al quinto posto in classifica, in piena zona play off con due gare da recuperare. Un’altra prova coriacea e propositiva degli alto molisani capaci di blindare l’obiettivo stagionale, la salvezza, alla quarta giornata del girone di ritorno. A segno ancora una volta Silvio Merkaj, l’attaccante sale a quota 11 marcature in compagnia di Loviso e Cardella, appena alle spalle di Banegas a 12 reti. 33 punti ottenuti con pieno merito per i gialloblu con la consapevolezza di poter giocare alla pari contro tutte le avversarie. Grossa soddisfazione per il tecnico Prosperi abile ad assembrare un gruppo nuovo e a dare un’impronta netta di gioco. Il Vastogirardi non vuole svegliarsi e sabato tornerà in campo per il recupero della 17esima giornata contro il Tolentino. Il match, inizialmente in programma domani, è stato posticipato di tre giorni in considerazione delle precipitazioni nevose scese sul comune altomolisano oggi. Le due società, previo accordo, hanno deciso di chiedere alla Lnd lo spostamento, accordato in tarda mattinata.

Niente da fare per l’Olympia Agnonese sconfitta al Civitelle dal Castelnuovo Vomano. La terza della classe passa 2 a 1 grazie alle reti di Faggioli e Ndoye, dopo il parziale vantaggio dei granata realizzato con una bella giocata da Haberkon. Un peccato perché l’Agnonese ha giocato un’ottima gara, dopo il gol iniziale senza dubbio l’espulsione di Di Lollo ha complicato i piani. Una scelta troppo affrettata da parte del direttore di gara, il capitano dei granata poteva essere sanzionato con un giallo al contrario di un rosso diretto assolutamente eccessivo. Senza dubbio bisogna ripartire dalla prestazione contro i terzi del classe per cercare di risalire la classifica. La situazione è disperata, il Giulianova si è allontanato e lo spettro della retrocessione diretta non è così astratto. Salta il recupero previsto domani contro il Porto Sant’Elpidio, i marchigiani sono alle prese con una serie di contagi, la gara è stata sposta a mercoledì 17 marzo ma difficilmente si giocherà, l’Agnonese potrà recuperare le energie in vista del derby contro il Vastogirardi previsto domenica 21 marzo.

Punto importante per l’Fc Matese in casa dell’Aprilia. In terra laziale uno zero a zero che soddisfa entrambe le squadre. Gara nervosa, spigolosa e sul filo dell’equilibrio. Poche le occasioni da rete nei 90 di gioco, come detto un punto che fa classifica e prosegue il periodo positivo per entrambe. Per i campani guidati da Urbano è il 14 esimo punto sui 18 a disposizione nelle ultime sei giornate, un bottino da vertice per i biancoverdi capaci di tirarsi fuori dalla zona play out a suon di risultati. Settimana di lavoro dopo un periodo molto intenso, in preparazione del recupero da giocare sabato a Piedimonte Matese contro il Giulianova, una partita importantissima contro una diretta concorrente per la salvezza, senza dubbio la gara più importante dei matesini dall’inizio del campionato.