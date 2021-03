Calcio, Serie D, il Campobasso recrimina per la direzione arbitrale. Società sul mercato, Piga out Infortunio al ginocchio per il giovane portiere, il ragazzo quasi sicuramente salterà tutta la stagione

Un pareggio che lasciato aperta più di qualche discussione nel post gara. Lo zero a zero di Montegiorgio ha fatto infuriare i lupi, più che per il punto finale, per due episodi arbitrali contestati. Due penalty che, come abbiamo avuto modo di analizzare, erano netti in favore della squadra di Cudini, il primo tempo su Cogliati e il secondo su Esposito. Giornata nera per il fischietto Mihalache della sezione di Terni, una direzione di gara assolutamente negativa. Purtroppo gli episodi arbitrali fanno parte del gioco e i lupi, come a Castelnuovo Vomano, (ricordiamo da rigore a favore, ci fu addirittura l’espulsione di Bontà) sono stati fortemente penalizzati, l’auspicio è che in futuro non ci siano più situazioni analoghe. Un peccato perché la prestazione c’è stata, il Campobasso ha giocato senza dubbio meglio a Montegiorgio che non in occasione dei due successi interni contro Aprilia e Castelfidardo. I rossoblu hanno dominato la gara dal punto di vista del gioco, contro un Montegiorgio ostico da affrontare.

Bisogna ripartire dalla prestazione di domenica scorsa e concentrarsi ora sul recupero previsto domenica prossima a Selvapiana contro la Recanatese. Il Notaresco ha accorciato in classifica, ora a meno uno gli abruzzesi dopo il successo fortunato ottenuto a Fiuggi. Campobasso però con una gara in meno rispetto al Notaresco, proprio quella da affrontare tra cinque giorni contro la Recanatese. Capitolo under, a Montegiorgio ha esordito il giovane della juniores Mancini, Cudini lo ha lanciato al posto di Vitali intorno al 25esimo del secondo tempo. Senza dubbio una nota positiva, va detto che il tecnico marchigiano in più occasioni ha attinto dalla juniores, lanciando in particolare ragazzi molisani. Senza dubbio Cudini non ha mai avuto paura nel proporre giovani del vivaio, un merito che va riconosciuto al trainer dei lupi. Detto questo, l’infortunio del portiere Piga sarà di lungo termine, ecco perché la società è sul mercato per trovare un altro estremo difensore da affiancare a Raccichini,

possibilmente under.