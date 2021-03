Biblioteca Albino, Gravina: “Ho chiesto al Ministero di prendere in considerazione un progetto già esistente”

La Biblioteca Albino di Campobasso, patrimonio culturale di inestimabile valore, continua a rimanere chiusa. Occorre superare la fase di stallo che si è creata. L’impressione che si ha è quella di una matassa che appare inestricabile a causa di nodi burocratici e rimpalli di responsabilità che si sono susseguiti per anni.

Dal comune di Campobasso, il Sindaco Roberto Gravina e l’assessore Paola Felice, ribadiscono di avere continui colloqui con il Ministero della Cultura e la Direzione generale delle Biblioteche

“Nell’ultima riunione online – ha fatto sapere il primo cittadino – si è appreso che uno degli ostacoli maggiori per riaprire la Albino è l’inadeguatezza dell’attuale edificio”.

Gravina ha spiegato di essere a conoscenza di un progetto di proprietà della Provincia, e ha concordato di recuperarlo per valutarlo e risolvere più velocemente la questione. Nel 2008 L’ente di Via Roma bandì un concorso di progettazione per ampliare la Biblioteca Albino con riqualificazione di tutta l’area, nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Qualità Italia. A vincerlo fu l’Architetto Anastasio Di Virgilio, con cui il sindaco ha parlato recuperando la copia della progettazione definitiva e inviandola al Ministero e al Dipartimento generale Biblioteche.

Un progetto, secondo Gravina, ancora attuale, che, a suo dire, consentirebbe di riaprire la Albino, ampliandola e riqualificando un’area centrale della città.

Il progetto aveva lo scopo di creare nuovi spazi da destinare ad archivio, ampliando l’edifico esistente. “Se dovesse essere preso in considerazione – ha concluso Gravina – supererebbe non solo la necessità di ulteriori studi di vulnerabilità (Il Demanio sta comunque operando in tal senso), ma renderebbe disponibile un’altra superficie con un costo di realizzazione contenuto”.