Il Rotary Club di Agnone impegnato in prima linea nella campagna vaccinale anti-Covid

Prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti-Covid ad Agnone. Nel weekend appena trascorso si sono recati nel centro altomolisano tantissimi anziani per ottenere le loro dosi del siero Pfizer.

Negli ultimi giorni, presso Palazzo San Francesco, sono state inoculate ben 366 dosi che portano il numero totale di vaccini somministrati ad Agnone a quota 744.

Oltre all’impegno volontario di medici, infermieri, amministrativi e Protezione Civile, anche il Rotary Club di Agnone ha operato in prima linea durante le giornate di vaccinazione, come riportato in una nota del distretto: “Il club dell’Atene Del Sannio è impegnato nella campagna vaccinale anti-Covid grazie al contributo dei soci: il Presidente Manuela Di Lullo, l’assistente del Governatore per la Regione Molise Piero Pescetelli e il referente della Protezione Civile Mario Petrecca“.

Con la conclusione della campagna sugli over 80, il vaccino sarà somministrato, nei prossimi giorni, al personale scolastico e ai membri delle Forze dell’Ordine.