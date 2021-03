Le proposte della rete dei Sindaci Recovery Sud, il documento presentato alla Camera con il contributo del sindaco di Salcito. Una serie di proposte sono state concordate in rete da alcuni primi cittadini del Sud e inviate alla Commissione Affari costituzionali della Camera. Trasferimenti sotto le attese per i servizi, i ristori Covid in base alla ricchezza fiscale dei territori, il numero di dipendenti comunali sempre più ridotto, la quota del 33% del Piano europeo assegnata al Sud, questi ed altri punti sono stati riportati nel documento con le relative proposte operative, al fine di superare il divario storico tra Nord e Sud del Paese. Le proposte sono state condivise da 135 sindaci, un numero in crescita e tra questi anche il primo cittadino di Salcito, “una occasione unica, in questo frangente – ha riferito il sindaco Giovanni Galli – per recuperare il gap tra Nord e Sud, il Recovery Plan se condiviso con chi è in trincea quotidianamente e conosce bene quali sono le problematiche da superare, può davvero cambiare le sorti delle nostre comunità. Se si pensa al recupero dei centri storici – aggiunge Galli – gli interventi nelle aree interne, le infrastrutture, il trasporto, i livelli essenziali delle prestazioni, questi ed altri ancora sono i punti di partenza per rilanciare il nostro Sud”.