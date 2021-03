Isernia, nei guai un uomo alla guida in stato di ebrezza durante il coprifuoco

I Carabinieri della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi giornalieri volti ad esercitare un attento ed efficace controllo del territorio, continuano ad eseguire anche mirate verifiche finalizzate ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni anti COVID-19, come determinato dal Prefetto della provincia, dott. Vincenzo Callea.

In particolare nell’ambito del posto di controllo nella città, hanno sottoposto a verifica i giovani occupanti un auto, tra cui un minorenne che è stato trovato in possesso di 1,5 grammi circa di cocaina, detenuto per uso personale. Lo stesso, tempo addietro, era già stato sorpreso con un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e segnalato all’Autorità giudiziaria competente, poiché ritenuto responsabile di detenzione illecita di stupefacenti finalizzata allo spaccio.

In un’altra analoga circostanza, gli stessi militari hanno fermato il conducente di un’auto che, verso le 02,00 circa, in assenza di legittime motivazioni, vagava per la città senza meta, in compagnia di un passeggero. L’uomo alla guida dell’auto, al momento del controllo, risultava in stato di ebrezza.



L’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di costituire valido contrasto a comportamenti illegali.