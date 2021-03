Circolo “San Pio” di Agnone: Enzo Delli Quadri rassegna le dimissioni da Presidente

Enzo Delli Quadri ha annunciato pochi minuti fa le sue dimissioni da Presidente del circolo di conversazione “San Pio” di Agnone.

Le dimissioni arrivano, come spiegato da Delli Quadri, dopo le polemiche nate dalla decisione di tenere una riunione di circolo per la presentazione di un libro il 18 febbraio scorso, la quale, secondo il chiacchiericcio locale, sarebbe stata fonte di diffusione del Covid-19 tra i partecipanti.

Dimissioni irrevocabili quelle del Presidente che ha voluto comunque ringraziare tutto il Direttivo e gli agnonesi: “Ringrazio i tantissimi amici che hanno collaborato con me, in primis il Direttivo, per dare al Circolo la veste culturale e ludica che merita e chiedo scusa a tutti gli agnonesi che si sentono colpiti dalla gestione del circolo o che hanno percepito una mia avversione verso di loro, quando in effetti il mio amore per Agnone e tutti gli agnonesi è sempre stato pieno e sentito. Ora, il mio pensiero va agli amici che come me sono sofferenti per il Covid e auguro a tutti noi una pronta guarigione.”