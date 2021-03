8 marzo, le donne delle forze dell’ordine regalano mimose alle operatrici sanitarie del Cardarelli

In occasione della Giornata delle Donne, si è tenuto un momento di saluto all’esterno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso rivolto alle operatrici dell’ospedale da parte di un reparto composto da personale femminile della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Campobasso, alla presenza dei rispettivi Comandanti e del Vicario del Prefetto dr. Pierpaolo Pigliacelli. Un omaggio al personale medico e sanitario impegnato in questo particolare momento di emergenza da parte delle donne in uniforme, che quotidianamente assolvono alle numerose attività istituzionali delle Amministrazioni ed Enti di appartenenza e che profondono, ognuna nel proprio ambito lavorativo, un significativo contributo nella battaglia contro la pandemia. All’interno della sede di Via Tiberio, il Questore Conticchio ha poi consegnato al personale femminile della Polizia di Stato alcuni attestati di compiacimento e di premi in denaro attribuiti per il lavoro svolto nei vari settori di appartenenza, elogiando l’impegno e la professionalità dimostrati come donne al servizio dello Stato e della collettività.