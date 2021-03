Via alle votazioni per “Il Borgo dei Borghi”, votiamo Trivento facciamo vincere il Molise. Con questo slogan, il sindaco Pasquale Corallo, chiede la collaborazione di tutti, triventini e molisani, in Italia e nel mondo, per dare un voto al paese trignino candidato al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”, per accedere alla finale in onda il prossimo 4 aprile su Rai 3. Ricordiamo che la nota trasmissione Rai del programma Kilimangiaro condotto da Camilla Raznovich è stata a Trivento nel mese di ottobre 2020 ed è andata in onda con le riprese della troupe diretta da Enzo Sferra il 20 dicembre. Ora è il momento di dare le proprie preferenze per la gara conclusiva, “per chi ama Trivento e il Molise questa è una grossa opportunità – riferisce il sindaco Corallo – facciamo conoscere le nostre bellezze, di una regione che annovera tantissime eccellenze fatte di storia, religione, architettura, natura, tradizioni. Feci richiesta di partecipazione al Programma Rai in piena pandemia, nel mese di maggio 2020, nonostante le difficoltà e la precarietà che tutti vivevamo e viviamo ancora oggi purtroppo, ma occorre ripartire e “Il Borgo dei Borghi” può essere un segnale di rilancio. Votiamo la nostra Trivento e facciamo vincere il nostro Molise. Colgo l’occasione – chiude Corallo – di ringraziare ancora la Rai, il mio gruppo politico, la struttura comunale, il comitato cittadino che ha organizzato la logistica dei due giorni di riprese a Trivento, a tutti i rappresentanti delle attività commerciali e associazioni, ai volontari e ai cittadini tutti che hanno contribuito a far conoscere la nostra Trivento”. Come si vota: da oggi 7 marzo e fino al giorno 21 marzo sarà possibile esprimere un voto al giorno sul sito www.rai.it/borgodeiborghi o su www.raiplay.it. Il voto è gratuito ma è necessario avere un account di accesso a Rai Play: chi è già in possesso di credenziali può effettuare direttamente il login sul sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati dovranno creare un account Rai Play indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Ogni account può esprimere un solo voto, ma ogni account può votare tutti i giorni, non prima delle 24 ore dal voto precedente per tutto il periodo di votazione.