San Timoteo: salta la corrente, pazienti a rischio messi al sicuro. Ospedale da campo potrebbe diventare punto vaccini

E’ stata una notte complicata al San Timoteo dove intorno alla mezzanotte si è verificato un guasto alla centralina elettrica dell’ospedale, che ha lasciato al buio alcuni reparti. Non c’è stato alcun disagio per i pazienti Covid, ma ci sono stati comprensibili attimi di tensione per gli operatori sanitari che si sono subito attivati per garantire l’assistenza ai pazienti attaccati ai respiratori. Per attivare il gruppo elettrogeno di continuità è stato necessario l’intervento della protezione civile per il rifornimento del diesel. Sono stati subito messi al sicuro i pazienti della Terapia intensiva, della sub-intensiva e il blocco operatorio. In mattinata sono arrivati i tecnici per riparare il guasto. Una situazione quella vissuta, che per quanto imprevedibile, ha creato ulteriore affanno e ha aggiunto un ulteriore carico all’emergenza che si sta vivendo. Intanto in queste ore c’è da prendere una decisione anche sull’ospedale da campo, operativo da almeno 10 giorni, ma in pratica vuoto. Nella struttura allestita dalla Croce Rossa nel parcheggio dell’ospedale di Termoli finora sono stati trattati pochi pazienti, non Covid, e manca anche il personale. Dei 27 operatori sanitari che la protezione civile aveva richiesto alla Croce Rossa, tra medici, infermieri e Oss, ne sono arrivati circa la metà. Il personale che c’è non è impiegato al massimo ed è anche per questo motivo che è stata avanzata l’ipotesi, ora al vaglio dell’Asrem che l’ospedale da campo diventi anche punto vaccinale con due vantaggi, una struttura già pronta e sicura e il personale, pure già disponibile. Già attrezzata da giorni anche la sede del palazzetto dello sport di piazza del papa, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, ma appunto il problema è il personale.