San Timoteo: 7 pazienti della Medicina positivi al Covid, si esclude contagio in ospedale

Sette pazienti del reparto di Medicina del San Timoteo di Termoli sono risultati positivi al Coronavirus, sono asintomatici e stanno bene. Si esclude che il contagio sia avvenuto in ospedale, l’ipotesi è invece quella che si siano positivizzati dopo l’ingresso in reparto. I pazienti infatti erano risultati negativi al tampone in ingresso e poi positivi dopo un tampone di routine che si fa a tutti i ricoverati ogni due giorni. Il reparto di Medicina si trova nello stesso piano del reparto Covid, ma non c’è nessuna commistione nei percorsi, come assicurato dal primario del pronto soccorso il dottor Nicola Rocchia, le due unità sono separate. Tutto il personale medico e infermieristico della Medicina è risultato negativo al tampone.