Covid, nel 2020 in Molise morti in aumento del 5,9 per cento (la media italiana è del 15,6)

Nel 2020 i decessi in Italia sono stati 746.146. Il dato mostra un incremento del 15,6% rispetto alla media degli anni 2015/2019. I dati ufficiali sono dell’Istat. Le province che hanno registrato un maggior incremento di decessi sono: Bergamo +60,6%; Cremona + 52,7%, Lodi +46,7%, Brescia +40,7%. In Molise i decessi durante il 2020 sono stati complessivamente 4.127 con un incremento su base regionale del 5,9 per cento rispetto agli anni precedenti. Nel dettaglio in provincia di Campobasso l’aumento è stato del 5,1, in quello di Isernia del 7,8.