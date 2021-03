Fca, dimezzati i contagi in una settimana. Netto calo anche delle quarantene

Migliora nettamente la situazione contagi per quanto riguardo la Fca di Termoli. In quest’ultima settimana il numero di positivi al virus si è praticamente dimezzato. Nel bollettino del 26 febbraio i contagiati erano 40, nel resoconto di ieri si parla di 24 dipendenti positivi. Stesso trend per i lavoratori in quarantena precauzionale: la scorsa settimana c’erano 34 in isolamento, oggi sono 13.