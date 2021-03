Da oggi in vigore Dpcm Draghi, restrizioni per Molise in zona rossa ma non tutti i campobassani sembrano averlo capito

Resteranno in vigore fino al 6 aprile, ossia fin dopo il periodo pasquale le nuove regole contenute nel primo Dpcm firmato da Mario Draghi valide da oggi. Regole severe, giustificate dall’accelerazione dei contagi e dalla diffusione delle varianti che hanno fatto abbassare anche l’età media dei ricoverati. Ormai non esiste più una fascia d’età immune al coronavirus. A preoccupare i medici in prima linea sono le varianti, l’inglese soprattutto, che colpisce pazienti più giovani. “Rispetto alla prima ondata l’età media si è abbassata e ora vengono intubate anche persone di 50 o 60 anni senza altre patologie. Anche il decorso della malattia è più veloce e più aggressivo e i sintomi si aggravano nel giro di poco tempo”. La testimonianza arriva direttamente da una delle eccellenze sanitarie italiane, l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove il numero degli intubati in terapia intensiva aumenta ogni giorno, come fa sapere la responsabile del reparto, Daniela Di Luca. Questo per far capire, se ce ne fosse bisogno, che tutti gli ospedali italiani sono ormai nella stessa situazione: il numero dei ricoverati aumenta ogni giorno e chiunque può ammalarsi di Covid, dai neonati ai centenari. Per cui, dai sanitari arriva un appello alla responsabilità individuale, che va oltre i provvedimenti istituzionali e i Dpcm.

Un invito che sembra scontato ma a quanto pare non lo è: la situazione a Campobasso questa mattina, giorno di entrata in vigore di un super restrittivo Dpcm, e nonostante il Molise fosse già in zona rossa da lunedì scorso, era quello di una normale giornata pre-Coronavirus. Eppure zona rossa significa che gli spostamenti sono consentiti solo per lavoro, motivi di salute e necessità gravi, per il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

In sintesi, vediamo quello che prevede il Dpcm Draghi per la zona rossa: resta l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso, e quello di mantenere la distanza di almeno 1 metro, divieto di assembramento, coprifuoco dalle 22 alle 5. Chiusi barbieri e parrucchieri, negozi al dettaglio, bar e ristoranti se non per l’asporto. Chiuse tutte le scuole, di ogni ordine e grado. Resta il divieto di spostamento tra comuni e diverse regioni e viene introdotto anche il divieto di visita al domicilio di familiari. Quello che in zona rossa si può fare è: fare attività motoria individuale all’aperto ma nei pressi della propria abitazione e andare a fare la spesa, andare al lavoro e dal medico.