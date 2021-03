Controlli dei carabinieri: denunciati due uomini per detenzione di stupefacenti

Proseguono in modo serrato i controlli sull’intero territorio di competenza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, guidatid dal T. Colonnello Gennaro Ventriglia, volti a contrastare i comportamenti in violazione delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

In particolare, nella tarda serata di ieri, nei pressi di Sesto Campano, i militari hanno proceduto al controllo di un auto che circolava oltre l’orario del coprifuoco con a bordo due uomini originari della provincia di Campobasso.

Gli uomini, oltre a non fornire valide giustificazioni circa la loro presenza in quel luogo e in orario non consentito, durante le verifiche tradivano un insolito nervosismo. A quel punto i carabinieri insospettiti, hanno perquisito l’ auto rinvenendo due dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina. Entrambi sono stati dunque segnalati alla Prefettura di Isernia per i provvedimenti di competenza, mentre per l’autista è scattata anche la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria poiché si è rifiutato di sottoporsi agli esami di laboratorio per l’accertamento di eventuale alterazione psicofisicada utilizzo di sostanza stupefacente.

Ad entrambi la multa per la violazione delle norme anti covid, trovandosi senza giustificato motivo fuori del loro comune in orario di coprifuoco.