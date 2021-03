Anche ad Agnone partono le prime vaccinazioni a domicilio. Intanto il Sindaco Saia vuole essere vaccinato per ultimo

Continuano ad Agnone, nella sede di Palazzo San Francesco, le vaccinazioni anti-Covid. Entro domenica avrà termine la campagna vaccinale sugli over 80 dell’Alto Molise.

Daniele Saia, Sindaco di Agnone, si è mostrato soddisfatto in merito all’andamento delle somministrazioni e, tramite un post su Facebook, ha dichiarato che nella giornata di ieri è stata inoculata anche la prima dose a domicilio: “Domenica termineremo le somministrazioni agli over 80 dell’Alto Molise e da ieri il Vicesindaco Di Nucci è partito con la prima inoculazione a domicilio. A tal proposito, ringrazio tutti i medici, gli infermieri, gli amministrativi e i volontari della Protezione Civile che si stanno prodigando per il bene comune.”

Vista l’escalation di contagi, Saia ha anche ammesso di voler dare priorità alle vaccinazioni per i suoi concittadini, manifestando la volontà di ottenere la sua dose per ultimo: “La salute dei miei concittadini è la cosa che mi sta più a cuore in questo momento di grande difficoltà, per questo ribadisco la decisione di voler essere l’ultimo dei vaccinati della nostra cittadina.”

Intanto, nelle prossime ore è prevista l’apertura, sul sito della Regione Molise, delle adesioni alle vaccinazioni per le categorie dei “soggetti estremamente vulnerabili”.