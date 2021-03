Vaccini alle persone fragili e con disabilità, le associazioni diffidano Regione e Asrem

Un nutrito gruppo di associazioni che operano per la tutela dei diritti delle persone con disabilità residenti in Molise e per le persone in condizione di fragilità hanno inviato una diffida alla Regione Molise e all’Asrem con la quale sollecitano la definizione di tempi e modalità di somministrazione della vaccinazione alle categorie di persone estremamente fragili.Le associazioni invitano inoltre la Regione ad inserire nelle categorie prioritarie anche i caregivers ed i nuclei familiari.