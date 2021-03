Termoli: palazzetto pronto per i vaccini ma non c’è personale. Roberti invia lista con 22 medici disponibili

In Questura a Campobasso è iniziata la somministrazione dei vaccini per le forze dell’ordine e al Palaunimol dove si sta per terminare quella per il personale universitario, si sta predisponendo tutto per partire con i dipendenti delle scuole. A Termoli invece si procede a rilento all’interno dell’ospedale San Timoteo. Da circa 10 giorni è pronto il palazzetto dello sport Airino messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Sono state disposte le file di sedie distanziate e le postazioni in cui verranno somministrate le dosi, sistemata anche tutta la cartellonistica con le indicazioni dei percorsi da seguire. Insomma è tutto pronto e allestito in tempi record già da tempo, ma la vaccinazione di massa ancora non parte. Manca il personale, che l’Asrem a quanto pare non ha ancora individuato. E allora cosa ha fatto il sindaco Francesco Roberti? Si è messo lui a contattare uno a uno i medici in pensione e in poco tempo ha messo su una squadra di 22 dottori che hanno dato la loro disponibilità a vaccinare la popolazione. La lista è stata mandata al direttore dell’Asrem Oreste Florenzano da Roberti già una settimana fa, con un’unica richiesta legittima: i medici hanno chiesto di essere vaccinati prima, data anche l’età. Ma quella lista sembra caduta nel vuoto. Considerando che poi per ottenere l’immunizzazione sono necessarie dalle due alle tre settimane a seconda del tipo di vaccino inoculato, allora è chiaro che si sta perdendo tempo prezioso. Tempo in cui i 22 medici di Termoli potevano già aver ricevuto una prima dose e invece sono ancora in attesa di sapere se potranno dare il loro contributo a una lotta che va combattuta con ogni mezzo a disposizione, ma che va combattuta soprattutto in fretta. E’ per questo che dalla prossima settimana si partirà con lo screening della popolazione a Termoli, finora ci sono state oltre tremila prenotazioni sulla piattaforma messa a disposizione dal Comune e non appena si arriverà a quota 4mila partirà la distribuzione dei cittadini in giornate dedicate.