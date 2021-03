Questura, vaccinazioni ai poliziotti a Campobasso. Continuano i controlli sul territorio

Gli spazi della Scuola di Polizia, a Campobasso, per le vaccinazioni al personale della Questura, poliziotti, amministrativi e a quanti fanno riferimento al Ministero dell’Interno. Misure di distanziamento rigorose, accettazione, e impegnati, 6 infermieri e due medici, i dottori Pietro Liotti e Furio Martino Patete. Una sala per la somministrazione delle dosi e una di aspetto. Il Questore Giancarlo Conticchio soddisfatto dell’organizzazione ha spiegato l’organizzazione. “Siamo in prima linea, occorre vaccinarsi subito per garantire sicurezza ai cittadini” ha detto.

300 le dosi al momento a disposizione per quanti hanno aderito, in ottima percentuale. “Qui si vaccinerà anche il personale della Prefettura e i vigili del fuoco. Un grande ringraziamento ai medici e infermieri della Polizia che stanno lavorando bene e con rapidità” ha continuato Conticchio.

Dopo una prima fase di vaccinazioni al Cardarelli, la Polizia di Campobasso si è organizzata nei propri spazi, per non gravare sulla struttura ospedaliera ed evitare intasamenti.

Intanto il Molise è in zona rossa da inizio settimana e da domani lo sarà tutta Italia. Continuano i controlli sul territorio, anche da parte della Polizia, affinché si rispettino le regole per contenere il Covid che sta colpendo duramente la nostra regione. Occorre buon senso, responsabilità. Le sanzioni, per chi sgarra, sono salate.