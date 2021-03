La Pro loco acquista un defibrillatore per la comunità di Salcito. L’iniziativa è stata voluta dalla Pro Loco “Salcitana”, presieduta da Aurora Filacchione. Diverse le iniziative messe in campo, tra le quali la “Pallottana”, un anno fa prima del lockdown, e con i proventi della manifestazione gastronomica, con le donazioni degli iscritti e non, si è arrivati a questo importante obiettivo, “circa un anno fa, prima che si fermasse un po’ tutto a causa della pandemia – riferisce il presidente della Pro loco Aurora Filacchione – abbiamo voluto ed organizzato un corso di rianimatori. Dopodiché, abbiamo pensato all’acquisto del defibrillatore, reso possibile grazie all’adesione dei cittadini alle nostre iniziative di raccolta fondi, ai nostri iscritti e non, ai nostri soci, al direttivo. A loro va un sentito ringraziamento per la collaborazione e la sensibilità dimostrata. È nostra volontà donare ora il defibrillatore all’amministrazione comunale – chiude Filacchione – mettendolo così a disposizione di tutti”. Il defibrillatore sarà messo in una posizione centrale del paese, in una teca riscaldata e illuminata, non appena l’andamento della pandemia lo permetterà”.