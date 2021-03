Isernia, fondo regionale di solidarietà: sostegno alle famiglie in difficoltà

E’stato pubblicato, sul sito del Comune di Isernia, l’Avviso avente ad oggetto: «FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ – SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19», destinato ai nuclei familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico derivanti dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

«Si tratta di una misura straordinaria di sostegno alle famiglie in difficoltà – ha dichiarato l’assessore comunale Pietro Paolo Di Perna –. Gli oneri sono coperti dal Fondo regionale di solidarietà Covid-19, istituito nell’aprile dello scorso anno dalla Regione Molise. Purtroppo, in molti casi, l’emergenza pandemica si è trasformata in emergenza sociale, giacché sono sempre più numerose le famiglie che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico, prive di mezzi di sostentamento sufficienti al pagamento delle utenze e del canone di locazione. Il Comune – ha continuato Di Perna –, sin dal primo lockdown della primavera 2020, è stato subito attento ai bisogni di tutti ma soprattutto dei più bisognosi, intervenendo, fin dove possibile, con tangibili forme di aiuto e sostentamento, attraverso risorse finanziare da erogare e anche con buoni-pasto per l’approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità».