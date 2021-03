Covid, tre vittime e 7 ricoveri. Sono 50 i positivi su 660 tamponi processati

Tre vittime , 50 nuovi positivi e 7 ricoveri. Sono i numeri Covid dell’ultimo bollettino Asrem. Le persone decedute sono una donna di Macchiagodena di 91 anni che era ricoverata in Malattie infettive, un 82enne di Rotello ed un altro 82enne di Campobasso, deceduti entrambi ieri, pure loro ricoverati in Malattie Infettive del Cardarelli. Sono 7 i ricoveri, di cui 6 in Infettivi dell’ospedale di Campobasso ed uno nell’area grigia del pronto soccorso del San Timoteo di Termoli e 2 trasferimenti da Infettivi a Terapia intensiva del Cardarelli. E poi ci sono anche 5 pazienti dimessi. Sono 50 i positivi sui 660 tamponi processati, con un tasso di positività del 7,5%. A Termoli sono 7 i nuovi casi, seguono Santa Croce di Magliano con 6 e San Martino in Pensilis con 5. Tre casi ad Agnone, Campobasso e Matrice. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal Covid. La buona notizia riguarda i guariti, che sono 106. I ricoverati al Cardarelli sono 70 di cui 58 in Malattie infettive e 12 in Terapia intensiva. 21 quelli ricoverati al San Timoteo, 6 al Gemelli Molise, 11 al Neuromed, di cui 7 Terapia intensiva e 4 in subintensiva. Gli attualmente positivi sono 1727, i pazienti deceduti sono in totale 373 mentre il numero dei guariti è salito a 9008. Sul fronte vaccini, sono 26419 le dosi somministrate, di cui 24860 della Pfizer, 1552 di AsatraZeneca e 7 di Moderna.