Covid, indagato il commissario Giustini: procura ha emesso informazione di garanzia

La Procura di Campobasso ha emesso un’informazione di garanzia nei confronti del Commissario per la sanita’ della Regione Molise, il generale della Gdf Angelo Giustini, per omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio. Per gli inquirenti il commissario non ha deliberato atti di sua competenza, necessari all’erogazione dei livelli assistenziali in relazione all’emergenza pandemica e per aver illegittimamente nominato il dg dell’Azienda Sanitaria del Molise quale commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, incarico, secondo la Procura, “di sua pertinenza e non derogabile ad altri”